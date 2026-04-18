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Фестиваль-вечеринка «Это Весна!»

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Звёзды интернета, шоу, кино и конечно вечеринок. Медийный состав диджеев, которых каждый мечтал увидеть в одном лайн-апе Фестиваль пробуждения города. На один вечер превратят индустриальное пространство совершенно новой площадки — К-30 — в уникальный цветущий уголок. Благодаря хэдлайнерам, топовым диджеям, различным музыкальным форматам и ярким акцентам в интерьере. Продуманное оформление, несколько танцполов, медийный состав диджеев, шоу-программа и атмосфера цветущей весны. Несколько интерактивных зон, шоу-балет и живая музыка, фотозоны и декорации. 3 сцены: Мейнстрим (поп, рнб, шоу), Электронная (uk bass, dnb, breakbeat), Вип (european).

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