Звёзды интернета, шоу, кино и конечно вечеринок. Медийный состав диджеев, которых каждый мечтал увидеть в одном лайн-апе Фестиваль пробуждения города. На один вечер превратят индустриальное пространство совершенно новой площадки — К-30 — в уникальный цветущий уголок. Благодаря хэдлайнерам, топовым диджеям, различным музыкальным форматам и ярким акцентам в интерьере. Продуманное оформление, несколько танцполов, медийный состав диджеев, шоу-программа и атмосфера цветущей весны. Несколько интерактивных зон, шоу-балет и живая музыка, фотозоны и декорации. 3 сцены: Мейнстрим (поп, рнб, шоу), Электронная (uk bass, dnb, breakbeat), Вип (european).