Фестиваль растений, где тебя ждёт: маркет с уникальными растениями, обмен растениями (своп), мастер-классы и лекции, а также розыгрыши подарков. Растения, люди, веселье. Тебя ждёт маркет с уникальными комнатными и экзотическими растениями, а также сопутствующими товарами (кашпо, горшки, опоры, керамика, удобрения, и тд); уникальный Своп (обмен растениями) без жетонов, мастер-классы, интересные и познавательные лекции от спикеров, ну и куда же без подарков.