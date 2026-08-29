Второй фестиваль цифрового кино «Глитч», который соберёт вокруг себя теоретиков и практиков в области кино и видео. Зрителей ждут 3 программы экспериментальных фильмов и анимации, видеоэссе и дневниковых съёмок от современных авторов, а также специальная программа видеоарта; лекторий для взрослых, в котором действующие специалисты индустрии расскажут про документальное кино и трансформацию зрителя с приходом цифровых технологий. Программа фестиваля: — Кинопоказы 13:00-14:00 — «Реальность, разложенная на пиксели» Сейчас уже сложно представить мир без цифровых технологий. Насколько сильно они поменяли то, как мы воспринимаем окружающую действительность, как мы говорим и думаем? И, главное, каким изображениям мы доверяем. 15:00-16:15 — «Камера наружного наблюдения» Взгляд камеры — совсем не такой, как человеческий. Он может долго быть уставленным в одну точку, а может проникать сквозь пиксели и смотреть на них изнутри. Доступно ли нам как зрителям столь пристальное наблюдение? 18:00-18:45 — «Долгая дорога домой» Образы на телевизоре, идущие полосами… Между ними проглядывается что-то смутно знакомое. То ли перезапись любимого мультфильма, то ли документация утренника в детском саду. С надеждой смотришь на экран. Сейчас начнётся. — Лекторий 14:00-15:15 — «К проблеме аутентичности кино» Лекция будет посвящена тому, как цифровой поворот изменил не только технологию производства фильмов, но и само представление о кинематографическом образе. 15:30-16:45 — «Как изменилось кино, когда изменился зритель» Поговорят о том, как новые способы смотреть кино влияют на его язык, ритм и формы повествования. Почему изменения в зрительском опыте становятся изменениями самого кино? — Мастер-класс 17:00-18:00 — «Документалистика» Увидишь процесс от задумки до выхода фильма или ролика, поучаствуешь в процессе записи интервью на камеру и напишешь собственный сценарий. — Зона видеоарта Посмотришь специальную программу видео на экранах нескольких телевизоров. — На протяжении всего фестивального дня можно будет поучаствовать ещё в нескольких активностях: порисовать на плёнке диафильмов и посмотреть результат на специальном проекторе, погрузиться в виртуальную реальность при помощи VR-очков.