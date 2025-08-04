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Фестиваль стрит-фуда с безлимитным пенным

Jagger
площадь Конституции, 2

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6000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Большой гастрономический фестиваль для всех любителей сытно поесть и вкусно выпить. В стоимость билета включено: - Сет закусок каждому гостю: - Кесадилья с куриным мясом; - Мини-бургер с говядиной; - Мини-бургер с креветкой; - Мини-бургер с курицей; - Фиш энд чипс; - Хот-дог; – Безлимитное пенное; – Концерт живой музыки. Бронь столов по телефону.

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