Фестиваль стрит-фуда с безлимитным пенным
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
6000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда
Про событие
Большой гастрономический фестиваль для всех любителей сытно поесть и вкусно выпить. В стоимость билета включено: - Сет закусок каждому гостю: - Кесадилья с куриным мясом; - Мини-бургер с говядиной; - Мини-бургер с креветкой; - Мини-бургер с курицей; - Фиш энд чипс; - Хот-дог; – Безлимитное пенное; – Концерт живой музыки. Бронь столов по телефону.
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