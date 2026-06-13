Фестиваль для тех, кто летом хотя бы раз должен сказать: «Я вообще случайно сюда зашёл» — и остаться до ночи. Stereoleto 2026 снова собирает любителей хорошей музыки, красивых людей и искусства красиво стоять с напитком под инди-группу, о которой все узнали вчера, но уже очень любят. В программе — лайвы под открытым небом, артисты разных жанров, танцы, летний воздух и атмосфера городского фестиваля, где хочется одновременно слушать музыку, есть что-то из фудтрака и делать вид, что ты всегда знал этот трек. Подойдёт тем, кто любит фестивальный вайб, музыкальные открытия и выходные, после которых в телефоне появляется 47 видео заката и ни одного нормального фото себя. 13 и 14 июня с 15:00 до 23:00