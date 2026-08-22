Фестиваль косплея, кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры «Старкон». На фестивале тебя ждут: — Захватывающий конкурс косплея; — Самая масштабная зона фанатских стендов по полюбившимся вселенным; — Научная конференция и выставка современных технологий; — Турнир по мини-гольфу «Luna park»; — Колоссальная зона настольных игр; — Аллея авторов; — Конкурс по музыкальным клипам «Shazam»; — Маркет уникальных вещей; — Шоу-программа с музыкальными коллективами; — Гастропорт с уникальными блюдами стритфуд кухни; — Неповторимая атмосфера.