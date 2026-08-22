Фестиваль «Старкон»
улица Красного Текстильщика, 10-12У
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Завершение:
от 1300₽ до 3200₽
Возраст 12+
Игры
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Про событие
Фестиваль косплея, кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры «Старкон». На фестивале тебя ждут: — Захватывающий конкурс косплея; — Самая масштабная зона фанатских стендов по полюбившимся вселенным; — Научная конференция и выставка современных технологий; — Турнир по мини-гольфу «Luna park»; — Колоссальная зона настольных игр; — Аллея авторов; — Конкурс по музыкальным клипам «Shazam»; — Маркет уникальных вещей; — Шоу-программа с музыкальными коллективами; — Гастропорт с уникальными блюдами стритфуд кухни; — Неповторимая атмосфера.
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