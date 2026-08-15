Фестиваль комнатных растений
Кожевенная линия, 30
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Завершение:
250₽
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Про событие
Маркет с уникальными растениями, обмен растениями (своп), мастер-классы и лекции. Тебя ждёт маркет с уникальными комнатными и экзотическими растениями, а также сопутствующими товарами (кашпо, горшки, опоры, керамика, удобрения, и тд); уникальный Своп (обмен растениями) без жетонов, мастер-классы, интересные и познавательные лекции от спикеров. 15-16 августа с 12:00 до 20:00
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