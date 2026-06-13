Фестиваль нимф (Nymph Fest)
ул. Маршала Говорова, 47
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от 800₽ до 2200₽
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Про событие
Музыкальный мистический и драйвовый летний фестиваль, где ты перенеёшься в сердце зачарованного леса: где нимфы, дриады и эльфы слэмиться под поп-панк и подпевать инди-балладам. Мягкий инди, поп-рок, триллер-панк, мощный рейв – и всё это в одном месте и в один вечер. Вместе ты погрузишься в атмосферу мрачных сказок с группой Райтер, окунёшься в светлую ностальгию с птичками, отпустишь прошлое с группой Кофе на ночь и потанцуешь под брэйкдауны с Созвездием N.
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