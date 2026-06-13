Музыкальный мистический и драйвовый летний фестиваль, где ты перенеёшься в сердце зачарованного леса: где нимфы, дриады и эльфы слэмиться под поп-панк и подпевать инди-балладам. Мягкий инди, поп-рок, триллер-панк, мощный рейв – и всё это в одном месте и в один вечер. Вместе ты погрузишься в атмосферу мрачных сказок с группой Райтер, окунёшься в светлую ностальгию с птичками, отпустишь прошлое с группой Кофе на ночь и потанцуешь под брэйкдауны с Созвездием N.