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Фестиваль нимф (Nymph Fest)

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

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Завершение:

от 800₽ до 2200₽
Возраст 0+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Музыкальный мистический и драйвовый летний фестиваль, где ты перенеёшься в сердце зачарованного леса: где нимфы, дриады и эльфы слэмиться под поп-панк и подпевать инди-балладам. Мягкий инди, поп-рок, триллер-панк, мощный рейв – и всё это в одном месте и в один вечер. Вместе ты погрузишься в атмосферу мрачных сказок с группой Райтер, окунёшься в светлую ностальгию с птичками, отпустишь прошлое с группой Кофе на ночь и потанцуешь под брэйкдауны с Созвездием N.

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