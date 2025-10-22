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Фестиваль музыки и вина «Новосветское Каприччио»

Jagger
площадь Конституции, 2

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Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

· Охта Band (rock/ blues) · Дегустация вин Нового света (Австралия, Аргентина, Чили, США и ЮАР) в сопровождении сомелье Охта Band — коллектив музыкантов, каждый из которых хорошо известен не только любителям джаза и блюза, но и поклонникам роковой стилистики, виртуозно жонглирует жанрами от рафинированного джаза до мощного фанка, от расслабленного регги до хард-блюза и безудержного диско. Для «Охта Band» не существует жанровых ограничений. Рок, шансон, регги, самба, ча-ча-ча, блюз и даже элементы фри-джаза звучат композиционно оправданно и энергетически цельно. Дегустационный сет: — NV Санта Альба / Santa Alba, игристое (Чили) — 2023 Африканский Горизонт Шенен Блан / The African Horizon Chenin Blanc, белое (ЮАР) — 2023 Санта Альба Карменер / Santa Alba Carmenere, красное (Чили) — 2024 Тонэл 14 Мальбек / ToneL 14 Malbec, красное (Аргентина) — 2024 Ферал Рутс Зинфандель / Feral Roots Zinfandel, красное (США) — 2023 Африканский Горизонт Пинотаж / The African Horizon Pinotage, красное (ЮАР) Все вина из дегустационного сета можно приобрести во время мероприятия по специальной цене = 1500р. за бутылку. Бронь столов (без депозита) по телефону.

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