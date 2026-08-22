ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фестиваль «Мужчина и Женщина. Перезагрузка»

Дворец Кваренги, Казанская улица, 7

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 3990₽
Возраст 16+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль отношений нового времени — для тех, кто хочет встретить близкого человека, лучше понять себя в отношениях, вернуть близость в паре или перестать повторять одни и те же сценарии. Вместо классического лекционного формата гостей ждёт целый день живого общения: выступления экспертов, разборы реальных ситуаций, практики, знакомства, мини-консультации и открытый нетворкинг. На фестивале будут говорить о том, что волнует современных мужчин и женщин: — почему мы снова выбираем не тех партнёров — как обсуждать деньги без конфликтов — возможно ли встретить любовь после 35 — что происходит с близостью в длительных отношениях — как пережить измену или расставание — как строить отношения и не терять себя — почему карьера, контроль и постоянная занятость могут мешать близости В программе — главная сцена с выступлениями и дискуссиями, экспертная зона с личными разборами, мастер-классы, групповые практики, speed dating и знакомства по системе цветных браслетов. Зелёный браслет означает, что участник открыт к знакомствам, жёлтый — к общению, красный — что человек пришёл в паре или хочет сосредоточиться на программе. Гости также смогут собрать персональную корзину подарков от спикеров и партнёров фестиваля. В каталоге будут консультации, диагностики, образовательные программы, сертификаты и другие предложения номиналом до 50 000р. для тарифа «Перезагрузка» и до 100 000р. для VIP-гостей. Фестиваль подойдёт тем, кто сейчас находится в поиске отношений, уже состоит в паре или хочет укрепить длительный союз.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста