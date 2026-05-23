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Фестиваль мороженого 2026

площадь Островского

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Думаешь, фестиваль мороженного — это только для детей? А вот и нет! Ведь это не только и не столько про угощение. Фестиваль знаменует приход лета и служит отличным поводом провести тёплый весенний день на открытом воздухе. Ну и да, мороженное — это тоже отличная тема. Где ещё ты сможешь попробовать десятки разных марок и сортов разом? То-то же. Так что приходи отдыхать, есть вкусности и общаться.

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