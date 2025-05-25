Фестиваль Механических Историй
ул. Маршала Говорова, 47
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 3600₽
Возраст 12+
Фестивали
Про событие
Главное стимпанк-событие Петербурга возвращается, чтобы погрузить тебя в атмосферу паровых машин и механизмов и закружить в вихре танцев по любимым литературным произведениям. Тебя ждут: — Бал от команды «Хрустальный Дракон», — Живая музыка от стимпанк-проекта «99», — Танцевальные выступления, — Конкурс мод с ценными призами, — Творческая мастерская знаменитых рукодельников (ты сможешь создать и забрать своё творение), — Тематический квест, игры и головоломки, — Атмосферные декорации и фотозоны, — Яркие эмоции и полное погружение в другую эпоху. Больше информации об активностях: https://vk.com/steam_fest
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