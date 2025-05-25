ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фестиваль Механических Историй

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3600₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Главное стимпанк-событие Петербурга возвращается, чтобы погрузить тебя в атмосферу паровых машин и механизмов и закружить в вихре танцев по любимым литературным произведениям. Тебя ждут: — Бал от команды «Хрустальный Дракон», — Живая музыка от стимпанк-проекта «99», — Танцевальные выступления, — Конкурс мод с ценными призами, — Творческая мастерская знаменитых рукодельников (ты сможешь создать и забрать своё творение), — Тематический квест, игры и головоломки, — Атмосферные декорации и фотозоны, — Яркие эмоции и полное погружение в другую эпоху. Больше информации об активностях: https://vk.com/steam_fest

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста