В атмосферном городском пространстве, прямо на берегу залива, всего 1 выходные в декабре — творческий фестиваль для всей семьи, раскрывающий красоту традиционных ремёсел и современной ручной работы в исполнении профессиональных мастеров и художников со всей России (и не только). В программе: — маркет редких подарков ручной работы, где представлены самые разные направления и категории творчества: от дизайнерской одежды и обуви, ёлочных игрушек и авторской посуды до нетривиальных украшений и аксессуаров. — профессиональные мастерские, прошедшие строгий отбор — только честная ручная работа. — хэдлайнеры мира искусств & ремёсел, известные по всей России: ювелиры, авторы коллекционных фигурок, ёлочных игрушек и предметов для дома. — инсталляции, пространства и новые работы на тему мероприятия «ДомА», посвящённой архитектуре Санкт-Петербурга. — бесплатные воркшопы для взрослых и детей: сделай своими руками и забери кожаный брелок или ёлочную игрушку. — настоящая действующая почта для твоих открыток и тёплых пожеланий. — кастом футболок (футболка приобретается отдельно). 13-14 декабря с 12:00 до 20:00