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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фестиваль искусств

Конюшенная площадь, 2Г

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1500₽
Возраст 14+
Кино
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль «Из профессорской квартиры» от KGallery впервые пройдёт в здании бывшего музея придворных экипажей на Конюшенной площади, 2 — историческом пространстве, которое ранее никогда не было доступно широкой публике. В программе — ярмарка искусства, концерт и перфоманс, выставка, лекции, экскурсии, кино и мастер-классы. Подробнее: https://kgallery.ru/

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