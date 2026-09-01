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Про событие
Фестиваль «Из профессорской квартиры» от KGallery впервые пройдёт в здании бывшего музея придворных экипажей на Конюшенной площади, 2 — историческом пространстве, которое ранее никогда не было доступно широкой публике. В программе — ярмарка искусства, концерт и перфоманс, выставка, лекции, экскурсии, кино и мастер-классы. Подробнее: https://kgallery.ru/
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