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Фестиваль инструментальной музыки «Смесь»

Юнион
Литейный проспект, 55

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Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Концерт независимого фестиваля современной инструментальной музыки «Смесь». На одной сцене встретятся пять коллективов, работающих на стыке джаза, fusion, джаз-рока, фанка, хип-хопа и импровизационной музыки. В лайн-апе: Power Fusion Trio — современный fusion и сложная ритмика в исполнении трио из Москвы. Трио Ильи Филиппова — джаз, fusion и свободные аранжировки от музыкантов из Ростова-на-Дону и Краснодара. Квартет Ильи Корчагина — джазовая гармония, роковая энергия, элементы хип-хопа, фанка и латинских ритмов от коллектива из Петербурга. Дёрти Дзен — джаз-рок трио с плотным грувом, авторской музыкой и неожиданными жанровыми поворотами. Проект 613 — инструментальный коллектив на стыке джаза, рока и других современных направлений.

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