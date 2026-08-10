Концерт независимого фестиваля современной инструментальной музыки «Смесь». На одной сцене встретятся пять коллективов, работающих на стыке джаза, fusion, джаз-рока, фанка, хип-хопа и импровизационной музыки. В лайн-апе: Power Fusion Trio — современный fusion и сложная ритмика в исполнении трио из Москвы. Трио Ильи Филиппова — джаз, fusion и свободные аранжировки от музыкантов из Ростова-на-Дону и Краснодара. Квартет Ильи Корчагина — джазовая гармония, роковая энергия, элементы хип-хопа, фанка и латинских ритмов от коллектива из Петербурга. Дёрти Дзен — джаз-рок трио с плотным грувом, авторской музыкой и неожиданными жанровыми поворотами. Проект 613 — инструментальный коллектив на стыке джаза, рока и других современных направлений.