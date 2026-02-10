В этом уникальном месте тебя ждут 2 танцпола. Просторная терраса крыши Питерленд с захватывающим видом на залив, крытый ресторан с танцполом на 1000 человек. Вся площадка вмещает 2000 человек, предлагая множество вариантов для отдыха и развлечений. В случае непогоды все вместятся под крышу.