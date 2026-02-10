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Фестиваль электронной хаус музыки

Moremi, Приморский проспект, 72

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от 1350₽ до 2800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

В этом уникальном месте тебя ждут 2 танцпола. Просторная терраса крыши Питерленд с захватывающим видом на залив, крытый ресторан с танцполом на 1000 человек. Вся площадка вмещает 2000 человек, предлагая множество вариантов для отдыха и развлечений. В случае непогоды все вместятся под крышу.

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