ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фестиваль-бродилка «Коломна фест»

Коломенский остров

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Фестиваль объединит историю, современное искусство, гастрономию, театр и музыку и предложит гостям уникальный маршрут для погружения в атмосферу одного из самых таинственных и творческих уголков города. Коломна уникальное историческое место. Однако его развитие и повышение привлекательности как культурной среды требует дополнительного внимания со стороны городских властей и общественности. Задача фестиваля раскрыть многогранность Коломны — от ее богатого прошлого, воспетого Пушкиным и Достоевским, до динамичной современной жизни, которую создают жители района сегодня.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста