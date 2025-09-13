Фестиваль объединит историю, современное искусство, гастрономию, театр и музыку и предложит гостям уникальный маршрут для погружения в атмосферу одного из самых таинственных и творческих уголков города. Коломна уникальное историческое место. Однако его развитие и повышение привлекательности как культурной среды требует дополнительного внимания со стороны городских властей и общественности. Задача фестиваля раскрыть многогранность Коломны — от ее богатого прошлого, воспетого Пушкиным и Достоевским, до динамичной современной жизни, которую создают жители района сегодня.