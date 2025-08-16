Единственный юбилейный летний концерт. Большой сет на свежем воздухе. Несколько групп, фермерский вайб, диджеи и гуси. Две сцены, 11 групп, каждая из которых — настоящее явление в современной российской музыке. Пионерлагерь пыльная радуга, Uratsakidogi, Бранимир, Нина Потехина, Денис Третьяков, Ваня Пинженин и много кто ещё. Главная сцена: Пионерлагерь Пыльная Радуга Uratsakidogi; Бранимир (Волгоград); Нина Потехина (Новосибирск); 2-й сорт (СПб, Екб). Запись в ТГ