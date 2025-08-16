ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фестиваль 2-го сорта

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Единственный юбилейный летний концерт. Большой сет на свежем воздухе. Несколько групп, фермерский вайб, диджеи и гуси. Две сцены, 11 групп, каждая из которых — настоящее явление в современной российской музыке. Пионерлагерь пыльная радуга, Uratsakidogi, Бранимир, Нина Потехина, Денис Третьяков, Ваня Пинженин и много кто ещё. Главная сцена: Пионерлагерь Пыльная Радуга Uratsakidogi; Бранимир (Волгоград); Нина Потехина (Новосибирск); 2-й сорт (СПб, Екб). Запись в ТГ

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста