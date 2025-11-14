Поиск себя, любви и смысла выходит на новый уровень. Лирический поп-рок исполнитель Феодор в новом шоу предлагает заглянуть за пределы линии жизни – Таймлайна. Свободны ли мы выбирать своё прошлое и будущее, выбирать версию себя или всё уже предначертано Бесконечностью? Новые песни, новые смыслы, новые откровения ждут тебя.