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ФЕО | Психея

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Бардкор программа от Дмитрия «Фео» Порубова, где он исполняет песни собственного сочинения из обширного репертуара гр. «Психея». Редкие песни и супершлягеры со всех альбомов, композиции проектов Штыкнож, Феодок, неожиданные кавера на классику отечественного и зарубежного рокнпанка. Гитара и вокал, мелодия и слова, артист, слушатель и магия, что возникает между ними! Общение с залом, юмор Фео и даже ответы на вопросы добавят особых красок в палитру концерта. Мерч тоже присутствует.

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