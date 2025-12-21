Бардкор программа от Дмитрия «Фео» Порубова, где он исполняет песни собственного сочинения из обширного репертуара гр. «Психея». Редкие песни и супершлягеры со всех альбомов, композиции проектов Штыкнож, Феодок, неожиданные кавера на классику отечественного и зарубежного рокнпанка. Гитара и вокал, мелодия и слова, артист, слушатель и магия, что возникает между ними! Общение с залом, юмор Фео и даже ответы на вопросы добавят особых красок в палитру концерта. Мерч тоже присутствует.