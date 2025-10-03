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Федул Жадный

Rabbit's Foot, 8-я Советская улица, 4А

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600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Основатель стиля «музыкально-маргинальный карикатуризм», деятель российского андеграунда. Участник легендарных Н.О.М. и индастриал пост-панк группы Stugeron Janssen. Творчество Федула оригинально, полно здорового юмора и наблюдательности, в основе которого знакомые до боли бытовые ситуации, доведенные до полного абсурда. Будет всё: и свежие треки, и проверенные хиты, и фирменные перформансы. Этот вечер — не просто концерт, а настоящий музыкальный спектакль с характером.

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