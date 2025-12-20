Основатель стиля «музыкально-маргинальный карикатуризм», деятель российского андеграунда. Участник легендарных Н.О.М. и индастриал пост-панк группы Stugeron Janssen. Творчество Федула оригинально, полно здорового юмора и наблюдательности, в основе которого знакомые до боли бытовые ситуации, доведенные до полного абсурда. Будет всё: и свежие треки, и проверенные хиты, и фирменные перформансы. Этот вечер — не просто концерт, а настоящий музыкальный спектакль с характером.