Праздничный лайв от группы Fck Stereotypes, разрывающий стереотипы. Разогреют и не дадут отчалить домой Dimka Batarin и Texture. Правила входа: до 22:00 фри, после — 500р. в предпродаже онлайн, на входе — 700р. Первые 30 билетов — фри с входом в любое время.