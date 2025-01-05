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Праздничный лайв от группы Fck Stereotypes, разрывающий стереотипы. Разогреют и не дадут отчалить домой Dimka Batarin и Texture. Правила входа: до 22:00 фри, после — 500р. в предпродаже онлайн, на входе — 700р. Первые 30 билетов — фри с входом в любое время.
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