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Уик-энд, посвящённый дню святого Валентина. Вечеринка будет в руках ребят из vtusse, которые решили, что они нетакуси и этот праздник не котируют. Они обещают веселье в честь холостяцкой жизни, а это значит, что сопли и сообщения бывшим стоит оставить за пределами клуба. Katie K Santi Kudrya Ellias Sweet Beat Danny Kudri scandiii ALIVKA brique Kovalev d1rctr
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