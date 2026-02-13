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Fck Love by vtusse

Mirage bar, Шамшева улица, 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Уик-энд, посвящённый дню святого Валентина. Вечеринка будет в руках ребят из vtusse, которые решили, что они нетакуси и этот праздник не котируют. Они обещают веселье в честь холостяцкой жизни, а это значит, что сопли и сообщения бывшим стоит оставить за пределами клуба. Katie K Santi Kudrya Ellias Sweet Beat Danny Kudri scandiii ALIVKA brique Kovalev d1rctr

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