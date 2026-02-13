Уик-энд, посвящённый дню святого Валентина. Вечеринка будет в руках ребят из vtusse, которые решили, что они нетакуси и этот праздник не котируют. Они обещают веселье в честь холостяцкой жизни, а это значит, что сопли и сообщения бывшим стоит оставить за пределами клуба. Katie K Santi Kudrya Ellias Sweet Beat Danny Kudri scandiii ALIVKA brique Kovalev d1rctr