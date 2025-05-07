[отменено] Favela
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Внимание: отмена мероприятия. Хоть суровая погода Санкт-Петербурга совершенно не хочет дарить солнечные лучи, но уже полностью настроенные на летние вайбы. Именно по этой причине будет ночь с музыкальным наполнением из Brazil Phonk и Baile funk, с соответствующим бразильско-вечериночным антуражем. Пора надеть самые яркие летние вещи и отдаться качающим ритмам. Для тебя выступят: Future Fire Titomahi MVRIV Deejaynosex Neexee Volga Balt
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