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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Favela

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Хоть суровая погода Санкт-Петербурга совершенно не хочет дарить солнечные лучи, но уже полностью настроенные на летние вайбы. Именно по этой причине будет ночь с музыкальным наполнением из Brazil Phonk и Baile funk, с соответствующим бразильско-вечериночным антуражем. Пора надеть самые яркие летние вещи и отдаться качающим ритмам. Для тебя выступят: Future Fire Titomahi MVRIV Deejaynosex Neexee Volga Balt

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