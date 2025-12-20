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[отменено] Фатиновое безумие

Пространство «Учреждение», Садовая улица, 55-57

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для тех, кто давно мечтал нарядиться. Фотозоны, воздушная тусовка и возможность выгулять фатин в любом формате — от лаконичной юбки до полноценного образа, созданного специально к вечеру. Тема вечера — Созвездия Каждый может собрать свой образ так, как будто выбирает собственную звёздную энергию — яркую, спокойную, дерзкую или туманно-небесную. Весь вечер тебя ждёт выступление Спасского — эгоцентричного инди-поп музыканта и ведущего Европы Плюс Стаса Спасского. Гвоздь программы — фэшн-лото с призами-сюрпризами. Вход свободный по регистрации.

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