[отменено] Фатиновое безумие
Пространство «Учреждение», Садовая улица, 55-57
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
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Вечеринки
Про событие
Вечеринка для тех, кто давно мечтал нарядиться. Фотозоны, воздушная тусовка и возможность выгулять фатин в любом формате — от лаконичной юбки до полноценного образа, созданного специально к вечеру. Тема вечера — Созвездия Каждый может собрать свой образ так, как будто выбирает собственную звёздную энергию — яркую, спокойную, дерзкую или туманно-небесную. Весь вечер тебя ждёт выступление Спасского — эгоцентричного инди-поп музыканта и ведущего Европы Плюс Стаса Спасского. Гвоздь программы — фэшн-лото с призами-сюрпризами. Вход свободный по регистрации.
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