Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка, на которой выступят резиденты лейбла Fat Vibez Records : Outselect / Blasta / Timij / Soul Sista / Virtus / Levice / Iva Басы, брейки, гаражный грув и вибрации грайма — музыка, которая связывает в одно целое. Это не просто вечеринка, а место, где встречаются друзья и единомышленники.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи