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Fat Vibez Records

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, на которой выступят резиденты лейбла Fat Vibez Records : Outselect / Blasta / Timij / Soul Sista / Virtus / Levice / Iva Басы, брейки, гаражный грув и вибрации грайма — музыка, которая связывает в одно целое. Это не просто вечеринка, а место, где встречаются друзья и единомышленники.

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