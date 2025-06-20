Вечеринка, на которой выступят резиденты лейбла Fat Vibez Records : Outselect / Blasta / Timij / Soul Sista / Virtus / Levice / Iva Басы, брейки, гаражный грув и вибрации грайма — музыка, которая связывает в одно целое. Это не просто вечеринка, а место, где встречаются друзья и единомышленники.