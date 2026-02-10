За это время лейбл прошёл путь от первых релизов до больших сборников, винила, собственных вечеринок и комьюнити, выросшего вокруг них. Были взлёты и падения, но неизменным оставалось одно — верность традициям, собственный путь и свой звук. В этот вечер на открытой террасе М4 резиденты и друзья лейбла будут играть жирные вибрации на саундсистеме Svoboda Hi-Power — с вечера и до самого утра. Программа vaden Head Space Культурный Виктор BLASTA Outselect Timij Virtus Soul Sista Iva Levice