Противопоставляет себя обычным кавер-группам и делает это специально, начиная от инструментов и мужской харизмы, заканчивая выбором песен: от Элджея в панк-роке до Шуры в стиле бразильской босса нова, от Иоганнеса Брамса до песни «Постой, паровоз». Концерт — это отдых после десятков корпоративов, редкая возможность для музыкантов сыграть полноценное шоу для внимательных слушателей.