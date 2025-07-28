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Фарш Band

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Противопоставляет себя обычным кавер-группам и делает это специально, начиная от инструментов и мужской харизмы, заканчивая выбором песен: от Элджея в панк-роке до Шуры в стиле бразильской босса нова, от Иоганнеса Брамса до песни «Постой, паровоз». Концерт — это отдых после десятков корпоративов, редкая возможность для музыкантов сыграть полноценное шоу для внимательных слушателей.

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