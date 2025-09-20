Лекция от фарфориста ИФЗ с кофейным сопровождением. Фарфор хранит в себе больше, чем мы привыкли думать. Он помнит царские кофейные церемонии и блокадный Ленинград, хранит узоры, рождавшиеся в разные эпохи, и даже мифы, в которые мы верим до сих пор. На встрече вместе с фарфористами Императорского фарфорового завода ты отправишься в путешествие по времени: — узнаешь как зародилось старейшее фарфоровое производство страны и главный поставщик императорского двора; — узнаешь почему завод занимает лидирующие позиции на рынке посуды до сих пор; — проследишь эволюцию форм и технологий: от первых чашек до современных сервизов; — послушаешь рассказ, как рождались формы и рисунки, которыми любовались императоры, ленинградцы и какие великие художники работали над этим; — разберёшься, что правда, а что легенда в историях о кобальтовой сетке и работе завода в советский период. В руках у тебя будет чашка ароматного кофе — чтобы почувствовать, как оживает фарфор в момент прикосновения. И сладкий аккомпанемент в виде трюфелей ручной работы от «Север-Метрополь». Мероприятие будет проходить не просто «в помещении», а в самом сердце жизни фарфора — галерее современного искусства фарфора при Императорском фарфоровом заводе.