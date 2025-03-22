Fantasy Fest
ул. Маршала Говорова, 47
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 2000₽
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Особенный фестиваль для поклонников фэнтези-миров (фильмов, сериалов, литературы, видеоигр, настольных игр и тд.), любителей истории, искусства и культуры Средних веков, а также для косплееров, музыкантов, творцов и ремесленников. В этом году тебя ждёт полноценная вечерняя музыкальная программа от групп «Хольда», «Корабль Тесея», «Хельга Алирин», «Папу Прячет Монстр». В программе также: – Интерактивные стенды; – Лекции от топовых специалистов и блогеров; – Мастер-классы; – Средневековые активности; – Тематические настольные игры; – Конкурс косплея; – Общий фестивальный квест и многое другое.
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