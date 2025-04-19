Весёлая и одновременно познавательная лекция по медицине. Темы для обсуждения: — Это лекарство лечит более 1000 болезней, но его не купишь в аптеке и врачи о нём молчат, потому что на самом деле оно не прошло ни одно клиническое испытание; — питание по группе крови и другие выдуманные диеты; — почему нельзя прививать детей до трёх лет и другие рассуждения из мира веры в плоскую Землю; — почему коньяк должен быть в каждой аптечке — как молочные продукты разрушают твои кости и другие новости от людей, считающих, что овсяная каша гниёт в желудке. Организаторы подготовили видео от «экспертов» из интернета, участники посмотрят его и вместе с лектором обсудят с точки зрения доказательной медицины. Поможет нам в этом Арина Грива — врач-терапевт, ординатор-ревматолог. Закончила СЗГМУ им. И. И. Мечникова. В конце можно будет задать Арине интересующие вопросы.