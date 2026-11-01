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Фанк Ю! Только винил

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Никаких цифровых носителей, только пластинки из личных коллекций и музыка, под которую ноги начинают двигаться раньше, чем ты успеешь об этом подумать. За вертушками — резиденты и друзья формации, которые знают толк в хорошем груве: Nick Brown, Quest + Lexani, Shinder, Boogie Fek. Стандартные правила входа: с 22:00 до 03:00 вход платный — 700 ₽ в предпродаже онлайн и на входе, 1 000 ₽ — парный билет в предпродаже онлайн.

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