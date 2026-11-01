Никаких цифровых носителей, только пластинки из личных коллекций и музыка, под которую ноги начинают двигаться раньше, чем ты успеешь об этом подумать. За вертушками — резиденты и друзья формации, которые знают толк в хорошем груве: Nick Brown, Quest + Lexani, Shinder, Boogie Fek. Стандартные правила входа: с 22:00 до 03:00 вход платный — 700 ₽ в предпродаже онлайн и на входе, 1 000 ₽ — парный билет в предпродаже онлайн.