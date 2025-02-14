14 февраля Beverly Hills пропитается духом рок-н-ролльной романтики. Живой звук, тёплый свет ламп, коктейли, которые хочется растянуть на весь вечер, и хиты Элвиса, которые звучат так, будто он сам стоит у микрофона. В программе: live show от REDDY TEDDY, DJ-сеты от резидентов, игра на сближение и памятные фотокарточки для тех, кто захочет оставить этот вечер не только в сердце. Welcome drinks. Забронировать столик можно по указанному телефону.