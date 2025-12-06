Вечеринка, вдохновлённая киноязыком Вонга Кар-Вая и его культовым нео-нуаром «Fallen Angels» (1995) о ночном Гонконге. Неон, урбанистическая меланхолия и притяжение между людьми переносятся на танцпол. Программа: диджей-сеты, special guests, tattoo zone, dating zone, tea ceremony, best dress contest. FC / DC: 90s, neo-noir, east asian fashion В основе образа — настроение восточно-азиатской моды того времени и характеры героев Кар-Вая: контрастные силуэты, кожа и атлас, тёмные очки, смелые сочетания и яркие акценты на фоне общего нуарного тона