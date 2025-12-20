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FaceOFF Rave

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новый формат рейва FaceOFF от Ложкарёво: Вызов, где диджеи соревнуются друг с другом в формате face2face. 420 минут nonstop-сетов с резидентами Ложкарёво, Time Of Night, RVЯ, Solid Bangerz, AVE RAVE и другими. Лайнап: ZABIT F2F SPARKS / EXIT4 F2F INFERNAL / QBIX F2F UNQUIET / HELL G F2F SPACEMANNNNNN / NJAH F2F ДЖУЛИЯ / NRJA F2F SUMMERMAN / BOOZA! F2F THE GHOST POINT / POTAP F2F SEVAZAHOD. Тебя ждёт световое шоу в стиле Boiler Room и полнейший угар.

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