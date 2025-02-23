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Faberge Jazz trio «Романтический джаз»

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

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Завершение:

1600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Faberge Jazz Trio приглашает тебя окунуться в чарующую атмосферу романтического джаза. В программе — изысканные композиции лёгкого джаза, авторские аранжировки и новые прочтения эстрадных хитов. Все произведения объединяет тема любви и романтических отношений, создавая волшебную музыкальную ткань, пронизанную нежностью и страстью. Виртуозные гитарные партии с тонкими мелодическими переходами, трепетный и глубокий голос саксофона, завораживающая ритмика перкуссии и выразительный контрабас складываются в гармоничное звучание, которое пробуждает самые светлые чувства. Каждая мелодия — это маленькая история, в которой звучит любовь. Подари себе вечер стильного джаза, полного теплоты и вдохновения, и позволь музыке наполнить твоё сердце романтикой. Исполнители: Faberge Jazz Trio Макс Пинчук – гитара, вокал Лада Попова – саксофон Дмитрий Борисов – контрабас

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