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Эй, Арнольд! (5 лучших серий)

Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2

Начало:

Завершение:

799₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Сюжет фильма составляют школьные приключения Арнольда и его друзей, истории, происходящие с жильцами пансиона, которым владеет его семья. Особое место занимает история тайной любви Хельги к Арнольду, в которой она никак не может ему признаться, а также борьба с возникающими у её отца бизнес-идеями, так или иначе угрожающими тихому и мирному существованию города. Дубляж

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