Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Сюжет фильма составляют школьные приключения Арнольда и его друзей, истории, происходящие с жильцами пансиона, которым владеет его семья. Особое место занимает история тайной любви Хельги к Арнольду, в которой она никак не может ему признаться, а также борьба с возникающими у её отца бизнес-идеями, так или иначе угрожающими тихому и мирному существованию города. Дубляж