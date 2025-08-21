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Европейское искусство рубежа ХIX-XX веков

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция по истории искусства об эпохе расцвета и изменений, охватывающей европейское искусство на рубеже XIX-XX веков. Ты узнаешь о: — Влиянии промышленной революции: Как социальные и художественные аспекты жизни изменились под её воздействием. — Цветении искусства в Европе: Причины бурного развития художественных течений перед Первой мировой войной. — Искусстве как средстве поиска смысла: Как кризисы человечества превращали искусство в источник утешения и надежды. — Творчестве Марка Шагала и Оскара Кокошки: Как их работы отражают трагедию и надежду эпохи. Лектор: Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный.

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