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Европейское искусство начала XX века

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Лекция раскроет, как кризис 1914–1918 гг. превратил искусство в инструмент поиска смысла и успокоения в хаосе, в первую очередь благодаря неистовству дадаистов. Ты узнаешь о взрывном периоде авангарда, когда футуризм, кубизм и экспрессионизм разрушили привычные рамки искусства. Как война стала катализатором трансформации и почему творчество Марка Шагала и Оскара Кокошки отражает трагедию и надежду. Лектор: Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный.

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