Лекция по истории искусства в баре. Тебя приглашают погрузиться в эпоху, когда кисть стала оружием, а холст — полем битвы за смыслы. Межвоенные годы — время, когда из пепла Первой мировой войны родился сюрреализм, а немецкие художники Георг Гросс и Отто Дикс превратили искусство в зеркало окружавшего их хаоса. Их работы, полные жестокой сатиры и обнажённой правды, сегодня кажутся пророческими, но в 1937 году нацисты сочли их (да и многих других всемирно известных художников) «вырожденческими» и устроили в Мюнхене скандальную выставку дегенеративного искусства, чтобы публично унизить творцов. Чем всё закончилось — узнаешь на лекции, которую проведёт Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный. С собой обязательно возьми паспорт, так как это бар, и все мероприятия только для совершеннолетних.