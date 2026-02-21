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Эволюция субкультур: от зарождения до модных кодов

Библиотека имени Маяковского, набережная реки Фонтанки, 44

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На лекции будешь говорить о взаимосвязи социальных процессов и визуальных кодов молодёжных субкультур. На примере английских, американских и японских субкультур проследишь — как одежда, причёски, аксессуары и даже манера двигаться становились инструментами самоидентификации, протеста и создания альтернативной реальности. На лекции поговоришь: — про субкультуру рокеров 1950-60-х годов в Великобритании и США и «рок манию» 1980-х в СССР; — про панк и Вивьен Вествуд, которая показала, что субкультурная эстетика может быть системой знаков, читаемой за пределами узкого круга. При Вествуд панк из маргинального явления превратился в востребованный стиль, повлиявший на масс?маркет и люксовую моду; — поговоришь также про субкультуры хиппи, руд-боев, босодзоку и диско-культуру. Лектор: Никита Зелепухин, персональный мужской стилист, fashion-стилист, дизайнер одежды. Преподаватель Арт-практики на профиле «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Преподаватель Кафедры Дизайн Костюма в СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

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