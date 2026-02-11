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Эволюция профессий и их трансформация

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 12+

Про событие

Когда не было офисов и заводов, а конкуренция на рынке труда определялась продолжительностью жизни, вместе с цивилизацией рождались профессии. Профессии не просто кормили своих обладателей, они изменили конструкцию социальных лифтов, структуру экономики, становились причинами войн и поводом их останавливать. То, что охотник становился скотоводом, а собиратель — земледельцем, все знают с детства. Но что же было дальше, как трансформировалось разделение труда и какие факторы на это влияли? На лекции обсудишь: Что эйчары сегодня — это путешественники раннего средневековья. Как жрецы стали врачами, знахари — фармацевтами, а парикмахеры — хирургами. Почему сотрудники банков могут смело носить плащи тамплиеров. Откуда взялись риелторы и при чём тут свахи. Проникнешь в секреты маркетологов древней Месопотамии, масонов-строителей, юристов времён фараонов и многое другое. Кто рассказывает? Анастасия Ключарёва. Историк (ЛГУ), экс-преподаватель Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, корпоративный лектор, автор увлекательного телеграм-канала «Масонская ложечка».

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