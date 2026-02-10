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Про событие
Evidance — московский диджей, основательница медиа «Всписках» и соорганизатор промо Bloom и Disko Noir. На этот раз она приезжает в Петербург не с сольным сетом, а с камерным шоукейсом друзей из Северной столицы. Evidance Whoiskk Ro Marla Singer Вход бесплатный.
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