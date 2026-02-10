Evidance — московский диджей, основательница медиа «Всписках» и соорганизатор промо Bloom и Disko Noir. На этот раз она приезжает в Петербург не с сольным сетом, а с камерным шоукейсом друзей из Северной столицы. Evidance Whoiskk Ro Marla Singer Вход бесплатный.