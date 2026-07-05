Героями вечера станут не мастодонты рока, а новое поколение. Впервые в Правильном месте (The Right Place) — альтернативный рок начала 2000х, уже ставший классикой. Wild Band (Дикая Банда) — первый и единственный проект в Санкт-Петербурге, посвящённый Evanescens. Основатель — Наталья Чупрынина, обладает тем же нежным, но пронзительным голосом, пробирающим до глубины души. А музыканты с невероятным трепетом относятся к каждой мелочи: толщина струн, особый строи инструментов, интересные ритмические и мелодические ходы. Ведь из сотен таких мелочей и состоит вся магия Evanescens.