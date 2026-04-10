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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Это вы, ангелы?

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Скандально известная повесть Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» на сцене театра Цехъ. Режиссёр и актёрский дуэт вдохнули новую жизнь в сложный и самостоятельный текст писателя, открыв иные пространства для осознания и переосмысления человеческой души. Как часто мы не можем найти ответы на важные для нас вопросы, как часто остаемся непонятыми и покинутыми, словно выброшенными на обочину жизни. Главный герой – Веничка Ерофеев, потерял в жизни всё, отчего стал пьяницей и маргиналом.Он ведет монолог со своей душой, и однажды ему отвечает… ангел. После чего жизнь Венички окрашивается новыми красками и у него появляется главное: желание любить и быть любимым…

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