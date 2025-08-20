Есенин как токсик, Есенин как редфлаг, Есенин как любовь всей жизни. Моноспектакль Виктории Тюлькиной по дневникам последней жены Сергея Есенина и стихам Агнессы Земцовой-Перловой Внучка Льва Толстого, воспитанная в почитании и любви к своему великому деду увидела и полюбила великого поэта. Нет, не так. Соня встретила и беззаветно полюбила Сережу, а тот был в депрессии. Нет, не так. Некая девушка встретила и полюбила некого юношу и пучина сия поглотила ея в один момент. В общем. Они встретились не в лучший период его жизни.И весь этот период, включая его самоубийство, она вела тайный дневник. И это очень важный текст и это очень сильный спектакль.