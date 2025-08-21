Документальный stand-up о жизни Маяковского и твоей. Спектакль, где актрисы пытаются разобраться в самих себе, говоря прямой речью исторических персонажей, от многих из которых едва остались только фотокарточки. Этот спектакль о Маяковском - не такой как остальные. Здесь ты не услышишь известных стихов, фрагментов из пьес и писем пророка революции. Здесь он тихо сидит в углу, слушает своих современниц и смотрит на тебя.