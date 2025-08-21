[отменено] Губы Маяковского
ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь П.С., дом 1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Документальный stand-up о жизни Маяковского и твоей. Спектакль, где актрисы пытаются разобраться в самих себе, говоря прямой речью исторических персонажей, от многих из которых едва остались только фотокарточки. Этот спектакль о Маяковском - не такой как остальные. Здесь ты не услышишь известных стихов, фрагментов из пьес и писем пророка революции. Здесь он тихо сидит в углу, слушает своих современниц и смотрит на тебя.
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