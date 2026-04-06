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Эффект Чарли Гордона

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2900₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Трагикомедия по мотивам романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». В основе спектакля история молодого умственно отсталого мужчины Чарли Гордона, которому предлагают сделать операцию по увеличению интеллекта, что переворачивает всю его жизнь. Переосмысленная и рассказанная молодыми режиссерами, эта история приобретает новое актуальное звучание. Создатели спектакля говорят о поиске смысла, о мечтах и крахе иллюзий, о столкновении наших представлений с реальностью и провоцируют зрителей на множество вопросов: Что есть норма? Что способно вытолкнуть нас из зоны комфорта и стереотипов восприятия? И нужно ли нам это? Может ли один человек повлиять на реальность?

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Комментарии

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Vika
14 октября 2025, 13:48

Посетила спектакль - полный восторг. Мне очень понравилась игра актеров "Такой театр". Данное видение "цветов для элджернона" прям горячий рекомендасьен.

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Valerie
24 февраля 2025, 04:16

один из лучших спектаклей, что я видела. готова пересматривать бесконечно 💔

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Иванова Ольга
1 февраля 2024, 22:13

Мой любимый спектакль в этом театре)

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