Эффект Чарли Гордона
Московский проспект 107 к.5
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2900₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Трагикомедия по мотивам романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». В основе спектакля история молодого умственно отсталого мужчины Чарли Гордона, которому предлагают сделать операцию по увеличению интеллекта, что переворачивает всю его жизнь. Переосмысленная и рассказанная молодыми режиссерами, эта история приобретает новое актуальное звучание. Создатели спектакля говорят о поиске смысла, о мечтах и крахе иллюзий, о столкновении наших представлений с реальностью и провоцируют зрителей на множество вопросов: Что есть норма? Что способно вытолкнуть нас из зоны комфорта и стереотипов восприятия? И нужно ли нам это? Может ли один человек повлиять на реальность?
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Комментарии
Valerie24 февраля 2025, 04:16
один из лучших спектаклей, что я видела. готова пересматривать бесконечно 💔
Иванова Ольга1 февраля 2024, 22:13
Мой любимый спектакль в этом театре)
Посетила спектакль - полный восторг. Мне очень понравилась игра актеров "Такой театр". Данное видение "цветов для элджернона" прям горячий рекомендасьен.