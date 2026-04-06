Трагикомедия по мотивам романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». В основе спектакля история молодого умственно отсталого мужчины Чарли Гордона, которому предлагают сделать операцию по увеличению интеллекта, что переворачивает всю его жизнь. Переосмысленная и рассказанная молодыми режиссерами, эта история приобретает новое актуальное звучание. Создатели спектакля говорят о поиске смысла, о мечтах и крахе иллюзий, о столкновении наших представлений с реальностью и провоцируют зрителей на множество вопросов: Что есть норма? Что способно вытолкнуть нас из зоны комфорта и стереотипов восприятия? И нужно ли нам это? Может ли один человек повлиять на реальность?