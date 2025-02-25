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  2. События

«Это всё она» (1998)

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Зак Сайлер – самый популярный из старшеклассников, предмет обожания учителей и воздыхания девчонок. Он староста класса, капитан футбольной команды и один из первых по успеваемости. Бесспорно, Зак станет королём выпускного бала, но... этого везунчика предательски подводит королева! Зак и Тэйлор считались лучшей парой в школе, но Тэйлор, особа заносчивая и с огромным самомнением, бросает Зака за шесть недель до бала. Неудачи на любовном фронте могли сломить кого угодно, только не Зака Сайлера. Он берётся «сделать» себе новую королеву! Зак заключает с друзьями пари, что за шесть недель превратит в писаную красавицу самую неприглядную девчонку в классе. Выбор падает на Ленни, очкастую «ботаничку» с хорошей фигурой, спрятанной под мешковатой одеждой. Эта девушка – очень запущенный экземпляр! Пигмалион берется за работу и... конечно, влюбляется в свою Галатею. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo

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